Эксперт оценил идею увеличить отпуск многодетным семьям
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выразила мнение о предложении увеличить оплачиваемый отпуск многодетным родителям до 35 дней в году. Об этом сообщил RT.
По ее мнению, это хорошая инициатива, которая может подтолкнуть родителей к многодетности. Также, по словам Волынец, правительство должно организовать им выплаты отпускных, чтобы работодатели их не дискриминировали.
«В противном случае работодатели могут искать уловки, чтобы отказать в трудоустройстве многодетным семьям», — пояснила она.