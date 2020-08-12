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    12 августа 2020, 12:52

    Эксперт оценил идею увеличить отпуск многодетным семьям

    Дарья Морозова

    Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выразила мнение о предложении увеличить оплачиваемый отпуск многодетным родителям до 35 дней в году. Об этом сообщил RT.

    По ее мнению, это хорошая инициатива, которая может подтолкнуть родителей к многодетности. Также, по словам Волынец, правительство должно организовать им выплаты отпускных, чтобы работодатели их не дискриминировали.

    «В противном случае работодатели могут искать уловки, чтобы отказать в трудоустройстве многодетным семьям», — пояснила она.

    Новости SMI.FM