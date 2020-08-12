Эксперт оценил идею увеличить отпуск многодетным семьям

По ее мнению, это хорошая инициатива, которая может подтолкнуть родителей к многодетности. Также, по словам Волынец, правительство должно организовать им выплаты отпускных, чтобы работодатели их не дискриминировали.

«В противном случае работодатели могут искать уловки, чтобы отказать в трудоустройстве многодетным семьям», — пояснила она.