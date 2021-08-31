Врач-блогер Москвина рассказала об особенностях поливакцины НИИ гриппа имени Смородинцева

В России проходят доклинические исследования новой вакцины от коронавируса. Ее создали в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева. В отличие от «Спутника V», где использовали аденовирус, новый препарат создан на основе вируса гриппа А.

Механизм доставки антигена коронавируса в новой вакцине аналогичен со «Спутником V», но изменена основа. Об этом рассказала «360» врач, автор блога «Доктор Москвина» Светлана Москвина.

«Это векторная вакцина, в качестве проводника в которой используется клетка вируса гриппа А. В этом виде вакцины используется безопасный вирус, который доставляет специфические белки соответствующего микроорганизма (коронавируса)», — рассказали в НИИ гриппа.

Новая вакцина сможет активировать иммунный ответ, не вызывая болезни.

При этом противопоказания у препарата такие же, как и у других: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. При нормализации состояния человека при хронических заболеваниях вакцинацию можно провести через две-четыре недели.

Новые препарат можно будет использовать для вакцинации взрослого населения.

Пока неизвестно, будет ли снижена эффективность из-за двойного действия — сразу на вирус гриппа и коронавирус. Однако Светлана Москвина предполагает, что в теории такого не должно произойти. Врач высказала мнение о том, что вакцина будет вызывать иммунный ответ сразу на две инфекции.

Ранее ученые института экспериментальной медицины заявили, что планируют тестировать «кефирную» вакцину от коронавируса на животных. Уникальный эксперимент проведут в сентябре. Новый препарат будет похож на кефир и по вкусу, и по виду.