В России начнут тестировать «кефирную» вакцину от COVID-19

Ученые института экспериментальной медицины планируют тестировать «кефирную» вакцину от коронавируса на животных. Уникальный эксперимент проведут в сентябре.

Ученые института экспериментальной медицины планируют создать вакцину от коронавируса, которая будет похожа на кефир и по вкусу, и по виду. Об этом сообщил завотделом молекулярной микробиологии ИЭМ Александр Суворов в интервью MK.RU.

Эксперты считают, что если вакцина будет выпускаться в виде напитка, то при использовании она будет быстрее действовать. Вирус, по их словам, начинает проникать в организм через слизистую, поэтому и вакцина должна проникать нее.

«За счет того, что антитела вырабатываются на слизистой, мы можем защитить от инфекции еще до того, как она набрала силу и проникла в кровь. Можно делать ее и в виде назальных спреев. Но преимущество все же остается за пероральными формами, которые проглатываются», — сообщил Александр Суворов.

Над вакцинами такого типа за рубежом работают около 200 лабораторий. Эффективность российской «кефирной» вакцины будут проверять на животных, зараженных коронавирусом. В исследовании будут участвовать пять групп хомяков, в каждой из которых по 20 особей.