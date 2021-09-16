Впервые с конца августа число новых больных ковидом в России превысило 19 тысяч

За сутки коронавирусом в России заразились 19 594 человека, это максимум с конца августа. По данным на 16 сентября, за сутки вылечились 17 326 пациентов, скончались 794.

Больше всего новых случаев в Москве (+2479), Санкт-Петербурге(+1653) и Подмосковье (+768). С начала пандемии в России заболели 7 214 520 человек, выздоровели 6 452 398, умерли 195 835 больных.

В Московской области с начала пандемии сделали 11 021 405 ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В России продолжается кампания по масштабной вакцинации населения. Она началась в январе 2021 года. Полностью привились почти 40 миллионов человек, первую дозу ввели 46,5 миллиона.

Российские ученые разработали пять вакцин против коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона-Н».

В среду, 15 сентября, стало известно, что Всемирная организация здравоохранения приостановила рассмотрение вопроса об одобрении «Спутника V». Дело в том, что в ходе проверки одной из фабрик, где производят «Спутник V», обнаружили ее несогласие с применением надлежащих практик выпуска препарата. Теперь должны будут подтвердить, что предприятие соблюдает все надлежащие стандарты.