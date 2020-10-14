Возглавившая село уборщица заподозрила у себя COVID-19 после визита Собчак

Глава красноярского села и бывшая уборщица Марина Удгодская заподозрила у себя коронавирус. Новоиспеченная чиновница заметила, что симптомы COVID-19 у нее появились после визита Ксении Собчак.

Удгодская рассказала изданию «Подъем» о повышенной температуре у себя и у своей дочери. Собчак должна была брать у экс-уборщицы интервью.

«Сейчас вообще работать никак, у нас такая ситуация, приехала Собчак и, по ходу дела, сейчас у нас коронавирус», — сказала глава Повалихинского сельского поселения.

Чиновница призналась, что находится в панике и не знает, что делать. Она сообщила в школу о болезни дочери, сама вернулась с работы пораньше и чувствует себя неважно. Температура у женщины поднялась до 37,2 градуса.

Работать у Удгодской нормально не получается из-за журналистов. Пока она смогла только набросать план дальнейших действий.

«Вчера в Кострому ездила, пока я ничего не хочу говорить, попозже», — сказала женщина.

Ксения Собчак приехала в Костромскую область 8 октября, чтобы взять у чиновницы интервью. Накануне СМИ сообщили, что у телеведущей подтвердили COVID-19. Сама журналистка заявила, что лучше обсуждать ее беременность, чем коронавирус.