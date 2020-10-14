«Футболисты вымотаны»: Раппопорт указал на проблемы сборной России перед матчем с Венгрией

Предстоящий матч российской сборной с командой из Венгрии вызывает у футбольного эксперта Бориса Раппопорта опасение. Наши спортсмены вымотались. В какой форме они выйдут сегодня на поле — неизвестно.

«Эта встреча решающая и у меня есть определенные опасения за результат. <…> У меня складывается впечатление, что ряд футболистов сборной вымотаны, устали. <…> Это связано, конечно, с тяжелым графиком игр», — заявил Раппопорт.

Еще одной причиной, которая может помешать команде одержать победу в сегодняшнем поединке — это отсутствие в составе некоторых игроков из-за травм или коронавируса. Замены, которые будет делать главный тренер сборной Станислав Черчесов, вряд ли смогут усилить нашу сборную.

«Нам нельзя ее (игру с Венгрией — прим. ред.) проигрывать, это уж точно. Я думаю, что, как мы говорим, на морально волевых… Мы должны собраться. Наверняка сегодня Черчесов будет определять состав оптимальный по тем людям, которые у него есть. Вряд ли он будет заниматься какими-то экспериментами», — добавил собеседник.

Раппопорт подчеркнул, что венгры сейчас выглядят неплохо. Это волевая команда, поэтому нашу сборную ждет тяжелый матч.

Российская команда встретится со сборной Венгрии 14 октября в Москве в матче Лиги наций УЕФА. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Начало в 21:45.