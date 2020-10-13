Собчак предложила СМИ вернуться к «сенсациям» о ее беременности вместо новостей о COVID-19

«О, чую, дефицит новостей на канале. Может, все-таки вернемся к „сенсациям“, что я беременна?» — написала Собчак в личном Telegram-канале.

Mash пишет, что телеведущая якобы может быть не в курсе, что болеет COVID-19. Авторы поста утверждают, что положительный результат ее теста пришел 11 октября, но с тех пор медики не смогли связаться с Ксенией Собчак.

Это не первый раз, когда СМИ в этом году пишут о здоровье Ксении Собчак. Этим летом журналистка сломала нос. Тогда она сама написала с соцсетях, что неудачно упала. В результате ей потребовалась операция. Тогда сведения о пациентке не оказались в СМИ раньше времени и Собчак поблагодарила врачей, которые никому не раскрыли эту информацию.