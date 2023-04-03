Общество 03 апреля 2023, 08:29 Главврач Мариинской больницы рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Главврач Завражнов: трое пострадавших при взрыве в кафе находятся в тяжелом состоянии РИА «Новости»

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Трое пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге находятся в тяжелом состоянии. Об этом в эфире телеканала «78» рассказал главный врач Мариинской больницы Анатолий Завражнов.

По его словам, всего в медицинское учреждение доставили 13 человек. Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

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«Трое из них тяжелых, двое — средней степени тяжести, остальные все с легкими ранениями», — сказал Завражнов.

Взрыв в «Стрит-баре» на Университетской набережной Санкт-Петербурга, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским, произошел 2 апреля. 32 посетителя в результате получили ранения различной степени тяжести. Владлен Татарский погиб.

По предварительной версии, взрывчатка находилась в бюсте, который ему подарила девушка. В квартире подозреваемой прошли обыски, ее сестру увезли на допрос.