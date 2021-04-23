Восемь человек погибли в Китае при пожаре на промышленном объекте

В Китае восемь человек погибли во время пожара на одном из шанхайских промышленных предприятий. Среди погибших двое пожарных.

Возгорание произошло на промышленном объекте компании Shanghai Shengrui Electronic Technology в районе Цзиньшань в ночь на пятницу. Пожар удалось потушить к 06:20 по местному времени, сообщило РИА «Новости».

Все утро продолжалось поисково-спасательная операция, в результате было обнаружено восемь тел, среди которых были двое пожарных, приехавших на вызов.

Причины пожара пока не установлены. продолжаются работы по ликвидации последствий.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на «Невской мануфактуре». Огонь тушили с 12 апреля, полностью ликвидировать его удалось на пятый день. В пожаре погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий.

В четверг, 22 апреля, в Биробиджане произошел крупный пожар. Горела пилорама, огонь распространился на площади 15 тысяч квадратных метров.