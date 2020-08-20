Новый памятник, фонтан и пешеходные зоны. Благоустроенную площадь в Серпухове сняли с коптера

Привокзальную площадь благоустроили в подмосковном Серпухове. Теперь там появились новые пешеходные переходы, памятник с подсвеченным фонтаном и информационный центр для туристов.

Все изменения «360» заснял с воздуха, чтобы можно было детально рассмотреть территорию. Благодаря реконструкции на площади перед вокзалом появилось больше зон для пешеходов. Перед входом в здание теперь шумит фонтан с подсветкой, над которым возвышается памятник Дмитрию Донскому и его брату — основателю города Владимиру Храброму. Рядом с монументом разместили лавочки и высадили деревья, в тени которых скоро смогут отдыхать пассажиры.

Для автомобилистов предусмотрели парковку на пересечении улиц Ворошилова и Советской. А туристы могут узнать всю информацию о достопримечательностях города в туристско-информационный центре. Там же можно заказать экскурсию и купить памятные сувениры.

Благоустройство привокзальной площади лично проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Серпухов меняется. Это не значит, что нет проблем, у нас их, понятно, громадье, но благоустройство, новые школы, новые места для туристов, где можно поесть, посмотреть и узнать о древнем городе, историческом городе, безусловно, замечаю», — отметил глава региона.

По его словам, главное, что местные жители видят все эти изменения в своем городе. Но благоустройство не закончится на Привокзальной площади, а будет продолжаться и дальше.

Мы продолжаем работать дальше, не остановимся, наша задача — чтобы Серпухов был центром притяжения, мы для этого очень много сделали. Начинали с дорог, мостов, тротуаров, а сейчас работу будем продолжать Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Во время встречи с жителями Воробьева попросили включить в проект реконструкции и мост через железную дорогу. Губернатор назвал идею хорошей и поручил решить проблему с переходом из одной части Серпухова в другую.