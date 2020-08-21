Парк в Лосино-Петровском округе благоустроят до ноября этого года

Реконструкция в парке Лосино-Петровского округа идет полным ходом. Уже наметились дорожки и тропинки. Возводится новый амфитеатр. В траншеи укладывают инженерные коммуникации. Работы планируют закончить в ноябре.

Вокруг парка проложат велосипедные дорожки. В круговой зоне появится фуд-корт с мороженым, сладкой ватой, напитками и выпечкой. На территории парка и прилегающей к нему зоне сохранили вековую растительность. Садовники оставили здоровые деревья.

«Проект благоустройства парка предусматривает комплексное переустройство данной территории с учетом соответствующего зонирования дорожно-тропиночной сети. Это пешеходные дорожки, велодорожки. Также лавочки и урны будут устроены», — рассказал Василий Косолапов, заместитель главы городского округа Лосино-Петровский.

Местные жители еще помнят те времена, когда парк был местом притяжения для всех горожан. У многих здесь прошли детство и молодость.

«Мое воспоминание — это лодочная станция и пруд, где мы проводили все свое время, особенно летом. В основном мы здесь были от 14 лет и дальше. Мы готовились здесь к экзаменам. Мы здесь справляли День молодежи шикарнейший. Здесь был кинотеатр, в который мы с удовольствием ходили. Конечно, если все это восстановят, будет здорово», — отметила Татьяна Голод, председатель совета депутатов городского округа Лосино-Петровский.

Жители с нетерпением ждут благоустройства парка. Они считают, что место станет точкой притяжения.

«Я считаю, что парк будет зоной притяжения для всей молодежи нашего округа, потому что он находится в удобном расположении, на берегу Клязьмы и Звероножки. Здесь планируются очень привлекательные активности для молодого поколения и для всех жителей», — уточнил Юрий Жильцов, житель Лосино-Петровского округа.

25 лет прошло с того момента, когда парк перестал функционировать и превратился в лес. Жители в течение нескольких лет голосовали на портале «Добродел» за его восстановление. По всему парку смонтируют освещение, восстановят лодочную станцию и пирс для рыбаков. Все пожелания согласованы с местными жителями.

«По поручению губернатора у нас в округе создан общественный совет, в который вошли наиболее активные жители, предприниматели и старшие по домам. Это нам необходимо для того, чтобы чувствовать запрос от жителей, от предпринимателей на парк. Потому что в дальнейшем мы делаем структурное подразделение», — рассказал Иван Курданин, глава округа Лосино-Петровский.

Работы по благоустройству парка планируют завершить уже в ноябре этого года.