Воробьев допустил обрушение еще одного этажа после взрыва в Ногинске

Губернатор Андрей Воробьев на встрече с жителями заявил, что после взрыва в Ногинске может обрушиться еще один этаж. Поэтому спасатели ведут кропотливую работу по разбору завалов.

«Спасатели работают, в течение суток это все будет продолжаться. Кропотливость связана с тем, что может быть обрушение пятого этажа», — сказал Воробьев.

Он также уточнил, то на данный момент неизвестно местонахождение еще четырех-пяти человек — с ними пока не удалось связаться.

«Сейчас работаем. Оперативные службы работают, Следственный комитет здесь. Моя задача — быть здесь, чтобы оказать максимальную поддержку, заботу, потому что каждый такой случай, к сожалению, он не первый, связан с тем, что люди оказываются в сложной, непредсказуемой ситуации», — пояснил он.

Андрей Воробьев добавил, что вместе с главой Ногинска сейчас находится рядом с жителями пострадавшего дома, чтобы закрыть все бытовые вопросы — и по проживаю, и по выплатам, и по пожеланиям. Он пояснил, что одни жители могут захотеть переехать к родственникам на время работ в доме, а другие решат остаться в предоставленной гостинице — все они будут услышаны. Ранее он заявил, что регион позаботится о каждом жителе.

По данным экстренных служб, в результате взрыва в жилом доме в Ногинске погиб один человек, еще 13 пострадали. Сейчас на месте работают спецслужбы, которые разбирают завалы — это может занять до 12 часов.