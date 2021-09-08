Воробьев подтвердил гибель одного человека при взрыве в Ногинске

После взрыва в Ногинске эвакуировали весь дом, на разбор завалов потребуется не менее 12 часов. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев, приехавший на место взрыва в жилом доме. Он подтвердил, что из-под завалов вынесли одно тело.

«Спасатели работают, завалы разбирают. Весь дом эвакуировали, это стандартная практика, чтобы провести обследование. Спасатели будут работать не менее 12 часов, чтобы разобрать развалы, — как минимум четыре этажа. Нужно быть очень аккуратными. 30 минут назад одно тело обнаружили», — сказал Воробьев.

Он рассказала, что в больнице остаются мама с двумя дочерями. На одну из них во время взрыва упал шкаф, а женщина провалилась на нижний этаж. Они чувствуют себя хорошо.

Также в реанимации находится 62-летний мужчина с переломом голени. Его перенаправят НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского.

Взрыв газа произошел в одном из домов Ногинска утром 8 сентября. Причиной взрыва, по предварительным данным, мог оказаться бытовой газ. Всех жильцов эвакуировали в ближайший детский сад. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева поврежденное здание будет тщательно обследовано, чтобы понять, какие восстановительные работы потребуются.