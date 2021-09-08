Губернатор Воробьев пообещал позаботиться о каждом жителе дома в Ногинске после взрыва

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что власти региона позаботятся обо всех жителях дома в Ногинске, где произошел взрыв газа.

Глава региона отметил, что на разбор всех завалов после взрыва нужно не менее 12 часов. При этом восстановление дома займет примерно шесть-восемь месяцев — это показывает опыт при других подобных ситуациях.

«Сейчас поеду в место расположения жителей, чтобы дать ответы на все вопросы — по содержанию, по всему необходимому для последующей жизни. Потому что дом, в любом случае, придется восстанавливать как минимум (практика показывает) шесть-восемь месяцев. Все эти работы будут проведены. О каждом жителе мы позаботимся», — подчеркнул он.

Губернатор также добавил, что всех жителей взорвавшегося дома эвакуировали. Погиб как минимум один человек — его тело обнаружили меньше часа назад. Еще четверо человек сейчас находятся в больнице. Он рассказал, что семья — мама и две девочки — чувствуют себя хорошо. Еще один пострадавший, 62-летний мужчина, сейчас находится в реанимации с переломом голени — его сейчас переведут в госпиталь Вишневского.

Андрей Воробьев также рассказал, что доложил президенту Владимиру Путину о взрыве дома в Ногинске. По его словам, он постоянно информирует руководство о ходе работ.

Взрыв в одной из жилых девятиэтажек произошел в Ногинске утром 8 сентября. В результате частично обрушились конструкции на втором, третьем и четвертом этажах одного из подъездов. По предварительной информации, восемь квартир оказались полностью разрушены, еще 24 — пострадали.