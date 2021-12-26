Возможное расширение сил НАТО на территорию стран бывшего Советского Союза является вопросом жизни и смерти для России. Эту позицию в эфире «России 1» озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в этом списке как минимум находятся Грузия, Молдавия и Украина.

По словам Пескова, язык дипломатии в США за последние годы существенно обмельчал и все чаще скатывается к открытому хамству. Россию не устраивает «ковбойский тон» политических оппонентов, заметил он.

Песков подчеркнул, что самыми опытными политиками в мире в настоящее время являются Владимир Путин и президент США Джо Байден. На уточняющий вопрос он добавил, что также в этом скромном списке находится председатель КНР Си Цзиньпин.

Также Песков, комментируя запуск ракеты «Циркон», сказал, что «ноты для Запада становятся более убедительными».

«Но всегда лучше, когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные», — добавил пресс-секретарь.

Ранее Путин заявил, что если США и НАТО откажутся дать России гарантии безопасности, то последующий ответ Москвы будет зависеть от решения военных специалистов.