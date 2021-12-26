Путин рассказал, как ответит на отказ США и НАТО гарантировать России безопасность

Если США и НАТО откажутся дать России гарантии безопасности, то последующий ответ Москвы будет зависеть от решения военных специалистов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства уточнил, что реакции России будут «самыми разными», они будут опираться на выдвинутые предложения военных экспертов.

По словам президента, Россия нацелена на достижение договоренностей.

«Надеюсь достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили», — заявил Путин.

Действия РФ, как сообщил президент 23 декабря на пресс-конференции, будут зависеть от необходимости обеспечить безопасное существование страны как на настоящий момент, так и на историческую перспективу.

Путин дал понять, что НАТО известно о непринятии Россией планов продвижения альянса на восток.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что переговоры с Москвой по безопасности пройдут в январе.