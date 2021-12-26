Президент Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден смогли наладить очень хороший диалог, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, их взаимодействие конструктивно даже по тем вопросам, где позиции России и США кардинально расходятся.

«Когда они (Путин и Байден — прим. ред.) говорят, они абсолютно конструктивны и очень по-деловому и уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально», — указал он в эфире «России 1».

Песков обратил внимание, что расхождение во мнениях, в принципе, не означает, что разговор должен быть неуважительным. «Все-таки давайте согласимся, что и президент Байден, и президент Путин — это самые опытные политики на этой планете», — добавил он.

Также представитель Кремля отметил, что в России прекрасно понимают, что Байден не может просто взять и отменить все введенные против РФ санкции. В условиях ограничительных мер стране придется жить еще долго, заключил Песков.