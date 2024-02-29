Мир 29 февраля 2024, 17:56 Заявления Запада о ядерной угрозе России сочли глупостью Шойгу назвал глупостями недавние заявления Запада о ядерном оружии и России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западные страны в последнее время совершили много странных заявлений об угрозе со стороны России. Об этом РИА «Новости» заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В последнее время на Западе много разных глупостей наговорили. То угроза этому, то тому, то ядерное оружие в космосе. Сегодня им ясно ответили: у нас все есть, лучше не связывайтесь», — сказал министр.

Реклама

Министр добавил, что в последние годы на вооружение армии поступило много передового отечественного оружия.

В ходе послания Федеральному собранию во вторник президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время Минобороны продемонстрирует новейшие ракеты «Сармат» на боевом дежурстве.

Глава государства отмечал, что в зоне СВО большой эффективностью пользуется гиперзвуковой комплекс «Кинжал», а также завершаются испытания подводного беспилотника «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник».