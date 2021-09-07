Волонтеры собрались на поиски пропавших девочек в Кузбассе. Видео

В Кемеровской области волонтеры собрались, чтобы отправиться на поиски двух 10-летних школьниц, пропавших в городе Киселевске. Видео со сбора добровольцев появилось в распоряжении «360».

С понедельника о местонахождении девочек ничего не известно. Накануне утром они отправились в школу, но домой так и не вернулись. Родители сообщили об исчезновении дочерей в ночь на вторник. Полицейские разослали ориентировки. По факту пропажи школьниц завели уголовное дело.

В Киселевск на поиски пропавших направили руководство и личный состав управления уголовного розыска и областного подразделения по делам несовершеннолетних. По указанию начальника кемеровского главка МВД все силовики подняты по тревоге. Правоохранители изучат записи с камер наблюдения в местах, где могли быть девочки перед исчезновением. В соцсетях во вторник появилась фотография из магазина, где школьниц заметили вместе с неизвестным мужчиной. Полиция уже проверяет запись. Следователи также опрашивают одноклассников девочек, учителей и родных.