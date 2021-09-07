Стали известны подробности исчезновения двух девочек в Киселевске

Две десятилетние девочки пропали в городе Киселевск в Кемеровской области. Последний раз их видели со взрослым мужчиной.

Они ушли в школу 6 сентября в 08:00 и до настоящего момента их местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в МВД региона.

На одной из исчезнувших были темно-синяя школьная форма с фартуком, красные кроссовки, бордовые колготки, серо-голубой рюкзак.

В группе « Я живу [В] Прокопьевске [В] Киселевске" в соцсети "ВКонтакте" сообщили, что девочек последний раз видели с мужчиной. Это доказывают видео с камер наблюдения. Неизвестный находился со школьницами в магазине, покупал что-то на кассе.

«Мы это видео сейчас проверяем», — заявили «РИА Новости» в ведомстве.

Многие комментаторы отметили, что знают мужчину, который появился на видео. Он работник похоронный службы, немой. Во вторник, 7 сентября, заходил в социальные сети. Полицейские пока не подтверждают этого факта.

К поискам детей подключили волонтеров.