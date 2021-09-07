Уголовное дело завели после пропажи двух 10-летних девочек в Кемеровской области

В Кемеровской области завели уголовное дело после исчезновения двух 10-летних девочек. Они не вернулись домой из школы 6 сентября.

Девочки учились в одном классе, утром родители их проводили в школу и больше не видели. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

О пропаже девочек родители сообщили в полицию в ночь на 7 сентября. На место происшествия выехала следственная группа, сейчас опрашивают их одноклассников, учителей и родственников.

«Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу», — сообщили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что девочек видели со взрослым мужчиной в магазине. Это доказывают съемки со скрытой видеокамеры. Подписчики паблика узнали в нем местного работника похоронной службы. Многие отметили, что он немой и часто выпивает.

В МВД сообщили, что они анализируют съемки камер видеонаблюдения, устанавливают возможный пусть школьниц. В ведомстве отметили, что для розыска без вести пропавших девочек поднят весь личный состав органов внутренних дел.