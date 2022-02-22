Волонтер назвал вещи, в которых нуждаются беженцы из Донбасса

Для приезжающих из ДНР и ЛНР в Россию людей сейчас собирают вещи. Большая необходимость есть в подушках, детском питании и определенных продуктах. Об этом «360» сообщил руководитель ростовского отделения движения «Волонтеры Победы» Артем Толтыгин.

Пункт сбора начал работать в воскресенье, тогда пришли около 100 человек. В понедельник, поскольку это рабочий день, людей стало меньше, но привозить стали больше вещей.

«Сейчас не хватает домашних тапочек, как бы банально это ни звучало. Необходимы подушки, детское питание, поскольку приехало много людей с эвакуированных территорий. Детские игрушки, канцелярия», — перечислил Толтыгин.

Нужны вещи, поскольку на улице сейчас прохладно, а эвакуированные брали с собой все только самое необходимое. Собеседник «360» подчеркнул, что принимаются только новые вещи с бирками. Люди привозят продукты — они всегда необходимы.

«Это крупы, это вода, консервы — то, что долгого срока хранения», — добавил волонтер.

Эвакуация жителей Донбасса началась в конце прошлой недели из-за обострения обстановки в регионе — там возобновились обстрелы с украинской стороны. Людей сначала направляли в Ростовскую область, но позже их стали принимать и другие российские регионы. В частности, беженцев встречают в Московской области.

Президент Владимир Путин 21 февраля во время специального обращения к россиянам сообщил о том, что принял решение признать независимость ДНР и ЛНР.