«Мы не уезжали, а бежали». Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Московскую область

Первый поезд с беженцами из Донбасса, в котором едут в том числе 408 детей, прибыл в Московскую область. Об этом сообщил корреспондент «360».

Всего в поезде порядка 900 беженцев — 408 детей и 435 взрослых. Кто-то взял с собой и домашних животных. Состав прибыл в Апрелевку.

Среди пассажиров есть и дедушка, которому сегодня исполняется 80 лет. Юбиляр признался, что когда начались обстрелы, то он собрался идти в военкомат. Но потом вспомнил про свой почтенный возраст и понял, что под мобилизацию уже не попадает. В России у него живут внучатые племянники. С ними он скоро тоже встретится.

Вместе с беженцами в поезде находятся волонтеры из Подмосковья. Всех прибывающих протестируют на коронавирус.

Источник фото: телеканал «360»

Одна из женщин в поезде рассказала, при каких обстоятельствах проходила эвакуация из Донбасса.

«Мы не уезжали, а бежали. Потому что нас обстреливали», — сказала она.

Прибывших беженцев из поезда по очереди выводят и провожают к автобусам, на которых их доставят до санаториев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что беженцев из Донбасса готовы принять в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкино.

Глава Подмосковья сообщил, что в регион приехали 180 семей из Донбасса. Их обеспечили едой и подробно обо всем рассказали. Многие люди звонили домой, спрашивали об обстановке. Наготове медики, которые в случае чего готовы оказать помощь.

В поезд заранее сели наши волонтеры. Раздали пайки, ответили на все вопросы, будут рядом до мест размещения. Частая просьба — позвонить, у всех дома остались близкие. С мобильной связью поможем Андрей Воробьев.

Всего в Подмосковье 22 февраля прибудут около 1500 человек из Донбасса.

Эвакуацию женщин, детей и пожилых людей из ДНР и ЛНР объявили 18 февраля на фоне обострения ситуации на Украине. Накануне из Подмосковья также направили первые машины с гумпомощью в Ростовскую область.