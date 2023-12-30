30 декабря 2023, 15:05
Вологодский депутат подарил коллегам яйца «для поднятия настроения»
«Подъем»: вологодский депутат Гордеев подарил коллегам яйца на Новый год
Вологодский депутат Александр Гордеев преподнес коллегам к Новому году коробки яиц. Он пояснил изданию «Подъем», что сделал это «для хохмы».
Журналисты попросили парламентария прокомментировать фото, на котором депутат стоит рядом с четырьмя коллегами-женщинами, у каждой в руке по две коробки, в одной из них — яйца.
«Почему вы ищете то, что хотите увидеть? Вы не обратили внимания, что основной-то подарок — это килограмм орешков всяческих. А яйца — это просто для хохмы, чтобы людям поднять настроение перед Новым годом», — заметил Гордеев.
Пользователи соцсетей не сошлись во мнениях о том, насколько это смешно. Кто-то похвалил депутата за чувство юмора, а кто-то иронично отметил, что теперь пенсионерам «остается лишь облизнуться».
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Резкий скачок цен на куриные яйца начался осенью. Тема стала особенно обсуждаемой после того, как ее затронули во время прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина. Цены обещают стабилизировать после Нового года. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, о дефиците яиц в России речь не идет.
В отношении производителей стали возбуждать антимонопольные дела за завышение цен на продукт.
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