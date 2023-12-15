Важное 15 декабря 2023, 17:22 Против производителей яиц возбудили дело из-за завышенных цен ФАС возбудила дела против производителей куриных яиц в двух регионах Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дела по признакам антиконкурентных соглашений на рынке яиц в Кировской области и в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС выявила единовременное повышение цен на куриные яйца в нескольких предприятиях в двух российских регионах.

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«По мнению службы, единовременное синхронное повышение цены, не связанное с изменениями иных общих условий обращения товара, имеет признаки нарушения закона о защите конкуренции», — указали в пресс-службе.

Крымским компаниям-производителям «Партизан» и СП «Октябрьское», а также находящимся в Кировской области предприятиям «Советская Агрофирма» и «Вятско-Полянская Птицефабрика» грозят штрафы, если информация о картельном сговоре подтвердится.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев перечислил меры, принятые государством для урегулирования цен на яйца. По его словам, производители в ближайшее время нарастят их производство. Власти также решили отменить ввозные пошлины на яйца.