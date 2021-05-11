Володин вынесет на обсуждение отмену анонимности в интернете

Современные технологии принесли не только прогресс, но и проблемы, которые стали серьезной угрозой для детей. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя расстрел в школе Казани.

Председатель нижней палаты российского парламента отметил, что поступили предложения о запрете анонимности в интернете. Это позволит сократить объемы информации, пропагандирующей насилие.

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», — написал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что нужно повышать роль семьи и поддерживать организации, которые занимаются досугом детей и подростков.

Володин подчеркнул, что также нужны новые законодательные решения, чтобы не допустить больше подобной ситуации, которая произошла в Казани. Спикер Госдумы пояснил, что на следующей неделе депутаты в первом чтении рассмотрят законопроект об ужесточении правил по выдаче лицензий на оружие.

Кроме того, планируется разработать порядок выдачи справок для получения разрешения на покупку огнестрельного оружия и ужесточить ответственность за выдачу поддельных документов.

«Плохо, что об этом начинаем думать, когда уже случилась трагедия», — резюмировал Володин.

Бывший выпускник с оружием пришел в казанскую школу № 175 и открыл стрельбу по учителям и детям, которые находились на уроке. Жертвами стали семеро школьников и двое взрослых. С ранениями в больницы доставили 21 пострадавшего.

Выяснилось, что гладкоствольное ружье 19-летний юноша получил на законных основаниях, пройдя процедуру получения лицензии. После расправы стрелок сдался полиции. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».