Общество 31 декабря 2022, 14:47 Володин пожелал России новых побед в 2023 году Спикер Госдумы Володин поздравил россиян с наступающим новым 2023 годом Unsplash

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей России с наступающим 2023 годом. Текст опубликован на сайте ГД РФ.

«Поздравляю с Новым годом! Пусть 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье — счастье и благополучие», — передал он.

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Спикер Госдумы также пожелал россиянам добра и крепкого здоровья.

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В ближайшее время Володин посетит Иран. В Тегеране уже подготовили программу его визита. Предположительно, спикер ГД РФ отправится туда в январе 2023 года. Как сообщили источники, Вячеслав Володин встретится с президентом страны Ибрахимом Раиси.

Тем временем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко полетела с рабочим визитом в Бразилию. Она от имени России примет участие на церемонии инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая состоится 1 января 2023 года.

Позже она проведет ряд двусторонних встреч. В составе российской делегации также находятся заместитель председателя Совфеда Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов.