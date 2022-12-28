Власть 28 декабря 2022, 07:45 Володин в ближайшее время с визитом приедет в Иран Парламент Ирана заявил, что спикер Госдумы Володин скоро посетит страну Unsplash

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в скором времени посетит в ходе рабочей поездки Тегеран. У иранской стороны уже есть программа его визита. Об этом заявил РИА «Новости» глава департамента по связям с общественностью парламента Ирана Махмуд Садекиян.

«Есть программа предстоящего визита спикера российского парламента Вячеслава Володина в Иран в ближайшее время, но точная дата пока не определена», — сообщил Садекиян.

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Ранее источник агентства, знакомый с ситуацией, рассказывал о планируемом визите спикер Госдумы в январе 2023 года. Там он должен встретиться с президентом страны Ибрахимом Раиси.

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Тем временем иранским представителям пришлось комментировать заявления Украины о необходимости уничтожить производство ракет вооружений в стране. По мнению украинской стороны, Иран якобы продает его России. Представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи пообещал, что такие выпады не останутся без ответа.