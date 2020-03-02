Волна обманов с недвижимостью захлестнула Россию

Каждый год попыток провернуть аферу с недвижимостью становится все больше. За последние два года нотариусы смогли предотвратить более 186 таких случаев в 30 регионах России. Сколько же их было всего — остается только гадать.

Как пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты, в 2017 году нотариусы зафиксировали 94 случая мошенничества с недвижимостью в 25 регионах. Через год этот показатель вырос до 150 в 34 регионах. С января по октябрь 2019-го таких фактов было уже 186 в 30 регионах.

По словам нотариусов, чаще всего мошенники пытаются подписать сделки с недвижимостью в Красноярском крае. Там выявлено 62 таких преступления. На втором месте оказался Петербург с 59 случаями. Тройку лидеров замкнула Московская область, где зафиксировали 39 попыток.

По 27 случаев мошенничества специалисты нашли в Новосибирской и Ростовской областях. На Башкирию и Свердловскую область приходится по 22 факта. По словам представителей Федеральной нотариальной палаты, выявлять аферистов стало проще после появления электронных средств контроля.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, что защититься от мошенников в соцсетях помогут настройки приватности.