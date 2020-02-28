Роскачество рассказало, как не попасться мошенникам в соцсетях

«Установите максимально строгие настройки приватности. Например, скройте от всех, кроме друзей, свои контактные данные, публикуемые посты, сведения о родственниках и друзьях», — заявили эксперты.

Они считают, что так преступникам сложнее будет использовать данные человека для своих целей.

Чтобы обмануть пользователей, киберпреступники используют вымышленные имена, чужие фото, ненастоящие номера телефонов. Осторожными нужно быть и со ссылками, которые присылают в личных сообщениях. Ведь они могут вести на сайт, который запрашивает данные доступа к социальным сетям. Позже эта информация может оказаться у мошенников. Чаще всего со взломанной страницы они просят финансовой помощи у френд-листа.

Если друг через мессенджеры заводит разговор о деньгах, нужно связаться с ними на прямую и спросить про ситуацию лично по телефону. Специалисты просят не пересылать через сообщения платежную или другую личную информацию.

«Если вы когда-то уже отправляли данные своей карты, найдите и удалите эти сообщения», — подчеркнули эксперты.

Еще несколько советов: не нужно пользоваться общественными Wi-Fi-сетями для пересылки личной информации, а в социальных сетях лучше настроить двухфакторную аутентификацию и использовать сложные пароли для каждого сайта. Совсем хорошо — пользоваться для составления паролей специальными программами-генераторами.

«Произвольную комбинацию из букв, чисел и спецсимволов злоумышленникам будет подобрать труднее, в отличие от простых паролей, которые содержат имена, псевдонимы, значимые даты и другую легкодоступную информацию пользователей», — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Недавно преступники придумали новый способ мошенничества. В этом им помогают сервисы такси.