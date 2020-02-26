Эксперты Росстата нашли регионы с самой низкой ценой на элитные квартиры

Меньше всего за элитное жилье удастся отдать в Северной Осетии. Там квадратный метр в элитной квартире стоит 36,9 тысячи рублей. На втором месте оказалась Ингушетия. В этом регионе придется заплатить чуть больше — 39,6 тысячи рублей. Тройку лидеров по недорогой стоимости замкнул Дагестан — 42,2 тысячи рублей за квадратный метр.

Следующие строчки рейтинга заняли Костромская (44,7 тысячи рублей) и Ивановская (45,1 тысячи рублей) области.

Дороже всего элитную недвижимость продают в Москве — 303,7 тысячи рублей за квадратный метр, в Приморском крае — 181,8 тысячи рублей и в Санкт-Петербурге — 181 тысяча рублей.

Средняя цена по России за четвертый квартал прошлого года — 157,2 тысячи рублей.