Военная техника прибыла в центр Москвы на репетицию парада. Видео

В ночь на 30 апреля в Москве состоится первая ночная тренировка военного парада на Красной площади. Колонну техники уже пригнали на Тверскую улицу, сообщил корреспондент «360».

В репетиции примут участие более 12 тысяч военнослужащих и 190 единиц техники. На время ее проведения движение автомобилей в столице ограничат.

Режим работы в связи с тренировкой поменяли и шесть станций московского метро. С 19:00 станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» работают только на вход и пересадку пассажиров. На «Библиотеке имени Ленина» можно только пересесть на другую ветку метро. После окончания репетиции подземка вернется к прежнему графику работы.

Вторая ночная тренировка парада на Красной площади запланирована на 4 мая, а генеральная репетиция — на 4 мая.

Парад Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая в привычном формате. В торжественном шествии задействуют свыше 12 тысяч человек, более 190 единиц техники и вооружения, 53 самолета и 23 вертолета. Зрителям могут показать и новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО».