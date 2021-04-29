Шесть станций метро Москвы изменят работу на время репетиции парада 29 апреля

Шесть станций метро Москвы вечером 29 апреля временно поменяют режим работы. Информация об этом появилась в Telegram-канале департамента транспорта.

Уточняется, что только на вход и пересадку пассажиров 29 апреля, с 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади, будут работать станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая». Станция «Библиотека имени Ленина» будет работать только на пересадку. Изменения также коснутся маршрутов наземного транспорта. Будет ограничено и движение автомобилей.

В репетиции парада примут участие более 12 тысяч военнослужащих и 190 единиц техники. Еще одна тренировка запланирована на 4 мая. Генеральная репетиция пройдет 7 мая.

В этом году, несмотря на пандемию, парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в обычном формате. А вот шествие «Бессмертного полка» пока решено провести онлайн. Трансляция будет вестись на официальном сайте акции.

В Кремле ранее не исключили, что шествие может быть проведено не в виртуальном формате 24 июня.