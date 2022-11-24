Важное 24 ноября 2022, 16:53 Военкор Пегов получил орден Мужества Президент Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества за отвагу РИА «Новости»

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Военный корреспондент Семен Пегов за проявленную отвагу при выполнении профессионального долга получил орден Мужества. Приказ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Награду журналист получил «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга».

Семен Пегов известен своими репортажами из зоны проведения специальной военной операции, которые он публикует в Telegram-канале WarGonzo. Журналист уже отреагировал на сообщение о награждении, опубликовав пост со словами: «Служу России!»

В октябре 2022 года он получил ранение под Донецком во время поездки на передовую. Сам Пегов рассказал, что при возвращении в тыл попал под обстрел.

Во время отступления журналист, предположительно, наступил на мину «Лепесток» и серьезно повредил ступню. Раненого Пегова госпитализировали в Республиканский травматологический центр Донецка, где врачи оказали ему медицинскую помощь.

Семен Пегов посетил много горячих точек по всему миру. Кроме репортажей из зоны СВО, снял два фильма. Первый посвящен памяти первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, а второй рассказывает о штурме аэропорта Донецка.