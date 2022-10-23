Первое интервью военкора Семена Пегова после операции | 360°

Важное 23 октября 2022, 19:51 Первое интервью военкора Семена Пегова после операции

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Завершилась операция раненого военного журналиста Семена Пегова. Корреспондент «360» в Донбассе Ольга Мациевская узнала подробности произошедшего. Военкор дал нашему каналу первое интервью.

«Работали с ребятами на передовой. Возвращались обратно — был обстрел. Всякого много по полям разбросано, но что конкретно [попалось — непонятно]. Главное, что все хорошо», — заявил Пегов «360». Также он поблагодарил донецких врачей за профессионализм.

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Ранее медик рассказал журналистам, что у военного корреспондента "отключены только ноги". Операция проводилась на них. По предварительной информации, у Семена Пегова открытый перелом нескольких пальцев ноги и рваные раны ступни.

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Семен Пегов — российский журналист и писатель, руководитель проекта WarGonzo. Военкор ездил в самые горячие точки разных стран, в том числе в Сирию, сейчас он освещает события на Украине.

Пегов – автор двух документальных фильмов о Донбассе. Один из них посвящен памяти первого главы ДНР Александра Захарченко, второй — штурму аэропорта в Донецке.