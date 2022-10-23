Военкора Пегова ранили под Донецком | 360°

Спецоперация 23 октября 2022, 19:03 Военкора Пегова ранили под Донецком Wargonzo: военкора Пегова ранили под Донецком Публичное достояние

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Военного корреспондента Семена Пегова ранили под Донецком. Об этом написал Telegram-канал Wargonzo. По данным ТАСС, у военкора травма ноги.

«Срочно! Семен Пегов ранен под Донецком», — гласит короткое сообщение.

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В одном из предыдущих постов Пегов информировал о встрече на передовой с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и выкладывал фото. Уточнялось, что Пушилин прииехал пообщаться с мобилизованными «и не только».

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ТАСС со ссылкой на медиков информировал, что Пегова госпитализировали в Республиканский травматологический центр Донецка. Жизни военкора ничто не угрожает, добавил в Telegram-канале его коллега Евгений Поддубный.

Семен Пегов — российский журналист и писатель, руководитель проекта WarGonzo. Военкор ездил в самые горячие точки разных стран, в том числе в Сирию. Пегов — автор двух фильмов: первая картина посвящена памяти первого главы ДНР Александра Захарченко, вторая — штурму аэропорта в Донецке.