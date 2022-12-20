Общество 20 декабря 2022, 15:20 Военкор Пегов назвал Донбасс вернувшимся в Россию сокровищем Награжденный орденом Мужества военкор Пегов сравнил Донбасс с сокровищем РИА «Новости»

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Донбасс — это сокровище, которое вернулось в Россию и ценность которого пока не все осознали. С таким заявлением выступил военный корреспондент Семен Пегов на церемонии вручения наград в Екатерининском зале Кремля.

Президент России Владимир Путин вручил журналисту орден Мужества за отвагу при выполнении профессионального долга.

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В своем выступлении Пегов заявил, что все люди, которые выполняют свой гражданский долг на линии соприкосновения, герои. Он подчеркнул, что благодарен всем жителям Донбасса, которые остаются на передовой.

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«Как россиянин, как смолянин хочу сказать слова благодарности Донбассу. Россия, мне кажется, еще не до конца осознала, какое сокровище она вернула в семью», — подчеркнул военкор.

Журналист добавил, что ощущает неловкость из-за получения государственной награды. Он пояснил, что его работа — только капля в той гражданской работе, к которой сегодня причастны простые люди, остающиеся на линии соприкосновения в Донбассе.

Семен Пегов известен своими репортажами из горячих точек. Последние несколько лет он работал в Донбассе, а с 2022 года начал регулярно публиковать репортажи из зоны проведения специальной военной операции в своем проекте WarGonzo.

В октябре 2022 года журналиста ранило в районе Донецка после поездки на передовую. Предположительно, скрываясь от обстрела, Пегов наступил на мину «Лепесток» и получил серьезное повреждение ступни. Раненого военкора доставили в Республиканский травматологический центр Донецка, где врачи оказали ему медицинскую помощь.