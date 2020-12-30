Бывший схимонах Сергий отказался от еды и воды в СИЗО

Бывший схиигумен Сергий арестован 29 декабря Басманным судом Москвы. Ему предъявили обвинение по трем статьям: о склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. В СИЗО отец Сергий проведет два месяца. Ему отказали в замене меры пресечения, а также запретили откладывать арест на 72 часа, как просила защита.

Адвокаты будут обжаловать приговор, а пока отлученного от церкви Патриархом Кириллом бывшего священника отправили в следственный изолятор № 7.

В последние месяцы вокруг его личности ходит много разговоров в церковных кругах, ведь когда-то он был популярным проповедником и любимцем народа. Но потом, по сути, создал секту внутри Церкви. По просьбе «360» священники поделились личным мнением об отце Сергии и об уголовном деле, заведенном против него.