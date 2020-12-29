Бывшего схимонаха Сергия арестовали на два месяца

В результате отлученного от церкви схимонаха поместили в СИЗО до 28 февраля 2021 года. В удовлетворении ходатайства об отложении заключения на 72 часа, а также избрании иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей — отказано.

Как сообщила адвокат Сергия Светлана Герасимова, в монастыре также задержали священников и прихожан. По данным СМИ, поводом для уголовного преследования схимонаха стал опубликованный на YouTube-канале Всеволода Могучева ролик. На нем экс-схимонах спрашивает прихожан, готовы ли они умереть за детей и Россию.

Тем не менее представляющий интересы монастыря Дмитрий Савченко, заявил, что проповедь была вовсе не о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей и о патриотизме. Изначально на видео обратил внимание детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков. Он попросил экспертов проверить запись на склонение к самоубийству.

Схимонаха Сергия задержали сегодня ночью во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Обыски продолжались несколько часов. Прихожане рассказали, что силовики выбили окна и частично «разгромили» помещения.