Общество 09 марта 2024, 22:59 Водяной завершил участие в шоу «Маска». Стало известно, кто скрывался в костюме Скрывавшийся под маской Водяного Ярушин удивил жюри шоу «Маска» РИА «Новости»

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В четвертом выпуске пятого сезона шоу «Маска» состоялось третье разоблачение. Эпизод показали на телеканале НТВ.

На этот раз зрители голосованием спасли Кактуса. Жюри выбрало для разоблачения Водяного. За его маской оказался известный телеведущий, актер Станислав Ярушин. Это шокировало всех членов жюри, так как никто не подозревал о его участии.

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Сейчас в юбилейном сезоне «Маски» остаются 11 героев: Акула, Арлекин, Горилла, Бабочка, Енот, Змей Горыныч, Кот, Кактус, Матрешка, Щенок и Перец.

Ранее жюри «Маски» угадало артиста, который выступал в образе Мотылька. Певец Филипп Киркоров предположил, что под костюмом скрывается балерина Анастасия Волочкова. Другие члены жюри заявили, что в образе Мотылька выступила артистка Настасья Самбурская.

Киркоров возглавил жюри пятого сезона «Маска» 16 февраля. Вместе с ним личности участников раскрывают Тимур Родригез, Валерия и Регина Тодоренко.