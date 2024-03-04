Знаменитости 04 марта 2024, 02:03 Жюри угадало личность Мотылька в шоу «Маска-5» РИА «Новости»

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На телеканале НТВ вышел третий выпуск пятого сезона музыкального проекта «Маска». Жюри угадало артиста, выступившего в образе Мотылька.

В номинацию на вылет попали три героя: Мотылек, Водяной и Матрешка. Зрительское голосование защитило от разоблачения Водяного. Жюри разделилось во мнениях, пока Тимур Родригез не поставил точку, решив раскрыть личность Мотылька.

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В этот момент выбранный участник неожиданно сел на шпагат. Тогда певец Филипп Киркоров предположил, что под маской скрывается балерина Анастасия Волочков. Другие члены жюри — певица Валерия, Регина Тодоренко, юмористы Гарик Мартиросян и Тимур Родригез — заявили, что в образе Мотылька выступала артистка Настасья Самбурская. Это и оказалось правдой.

Ранее стало известно, что председателем жюри юбилейного сезона шоу «Маска» стал Филипп Киркоров. Премьера проекта состоялась 18 февраля.