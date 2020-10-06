Вода и воздух у школы в Великих Луках оказались в норме, несмотря на обмороки учеников

Результаты проб взятых в псковской школе № 7 соответствуют всем нормам. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«На сегодня пробы воды и воздуха, взятые в школе № 7 в Великих Луках, соответствуют санитарным нормам. Также были взяты на анализ пробы почвы, их результаты будут вскоре получены», — передает РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Ранее детей проверили на наличие в организме наркотиков. Однако губернатор Псковской области Михаил Ведерников исключил эту версию после получения результатов анализов.

Резкое ухудшение самочувствия у 13 учеников случилось на торжественной школьной линейке, трое из них потеряли сознание, а некоторых рвало. На место приехали бригады скорой помощи и реанимации, детей госпитализировали в местную детскую больницу. Вскоре число пострадавших увеличилось до 14. Причины произошедшего выясняют следователи.

Родственница одного школьника упавшего в обморок подробно рассказала о его самочувствии. Мальчик почувствовал тяжесть в ногах, в глазах резко потемнело. В чувство его смогли привести только сотрудники скорой, сообщает «Газета.ru».