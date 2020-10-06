Массовое недомогание школьников в Великих Луках. Главное

В Великих Луках несколько детей упали в обморок во время линейки. Две школьницы попали в реанимацию. Рассказываем, что об этом известно.

В городе Великие Луки Псковской области в больницу попали 13 школьников, которым стало плохо во время линейки в школе №7. Трое детей потеряли сознание, остальные «жаловались на плохое самочувствие», уточнили власти региона. Губернатор Михаил Ведерников заявил, что у пациентов «взяты все анализы, выясняются причины произошедшего».

Рассказ пострадавшей

Вот что сообщила «360» одна из пострадавших: «Через примерно двадцать минут после начала линейки меня начало трясти. Озноб. Потом у меня онемела правая нога. Вдруг я что-то услышала и повернула голову резко влево. Там упал в обморок Л. и чуть не упал лицом в бетон, благо его успели поймать Б. и Анна Юрьевна с несколькими подбежавшими мужчинами. …Тут у меня потемнело в глазах, закружилась голова, и я начала валиться на правый бок. Меня успел поймать какой-то парень в красном берете».

Вместе с еще несколькими одноклассниками девушку посадили в машину. Там школьникам дали чай.

Потом привели К., П., П., двух одиннадцатиклассниц и еще кого-то. Вызвали скорую помощь. Нас привезли в больницу, мы сдали анализы. Мне было очень плохо, я еле ходила, то и дело заваливаясь на бок. Меня с девочкой из одиннадцатого отправили в реанимацию пострадавшая ученица школы №7

Собеседнице «360» поставили капельницу, после чего голова у нее «немного прошла».

«Ходить более-менее могу. И говорить тоже (мне было тяжело говорить, не знаю почему)», — сообщила она. Вскоре в больницу «пришел знакомый папин» из полиции с вопросами о произошедшем.

Что видели остальные

Одна из школьниц, присутствовавших на линейке, рассказала «360», что пострадавших выводили с мероприятия одного за другим. Отравиться в столовой, по ее мнению, они не могли, поскольку утром ничего не ели.

Я стояла в первом ряду. Смотрю — мужики подбегают к мальчику. Потом девочка, еще одна, мальчик, снова девочка. Из других классов тоже падать начали. Один мальчик вообще плашмя упал ученица школы № 7, очевидец

По словам другой ученицы, в больнице у детей взяли на анализ мочу и сделали укол в вену. Еще одна участница событий рассказала, что школьников оставили в больнице минимум до вторника.

«Причем у детей, которые в реанимации, стоит гипоксия, она обычно при пневмонии появляется. То есть будут делать тест на коронавирус», — считает собеседница «360».

Дети, потерявшие сознание, были, по словам очевидцев, очень бледными. Их госпитализировали в отделение городской детской больницы, которое специализируется на гастроэнтерологии и аллергологии. В реанимации остаются две девочки, подтвердили в больнице.

У одной из них была рвота, а у другой — недомогание, сказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. По ее словам, состояние всех пострадавших сейчас удовлетворительное.

Версии произошедшего

Директор школы № 7 Наталья Демиховская заявила, что причиной произошедшего мог быть тепловой удар. При этом 5 октября температура в Великих Луках поднималась максимум до +19 градусов, утром было +15.

Родители школьников обсуждают версию о том, что детям стало плохо из-за некоего газа. Якобы кто-то из старшеклассников принес газ в школу. Другие родители считают, что причина недомогания кроется в некачественной еде.

Похожей версии придерживается член Союза педиатров России Ирина Добрецова. В разговоре с «360» она заявила, что дети могли надышаться газом из баллончика или — вольно или невольно — употребить наркотики.

Дети могли что-то употребить: кто-то мог принести из дома конфеты, а мы не знаем, что в них завернули. В школе угостили, съели. Могли что-то разжигать, могли баллончик принести и распылять. Либо что-то съели, наркотический препарат Ирина Добрецова член Союза педиатров России

Глава управления образования Великих Лук Татьяна Лозницкая, со своей стороны, не верит в отравление запрещенными веществами. «Все ребята хорошие, для них участие в этой линейке было поощрением», — отметила она.

Чиновница назвала причиной произошедшего стечение обстоятельств. По ее словам, пострадавшие школьники имели проблемы со здоровьем, некоторые были освобождены от физкультуры. На линейку они пришли тепло одетыми, хотя было не холодно и солнечно. Кроме того, могли разволноваться из-за участия «высоких гостей».

Лозницкая выразила уверенность, что «никто в обморок не падал, лишь у одной девочки подкосились ноги, но ее вовремя подхватили».