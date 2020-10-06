Упавших в обморок школьников из Великих Лук проверили на наркотики

Упавшие в обморок на линейке школьники не были под воздействием наркотиков. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«На данный момент, согласно полученным анализам, исключена версия с возможным наркотическим воздействием», — сообщил Ведерников в своем аккаунте в Instagram.

К вечеру понедельника, 5 октября, в состоянии средней степени тяжести оставались двое школьников, остальные уже пришли в себя. По данным губернатора, вчера в больницу поступил еще один ребенок, присутствующий на линейке. У него выявили те же симптомы, что и у остальных: головокружение, потемнение в глазах, пониженное давление.

Сейчас расследованием произошедшего занимается специальная региональная комиссия, куда вошли «контрольные органы».

Родственница одного из детей, которому стало плохо на линейке в Великих Луках, рассказала о его самочувствии. Сначала у мальчика потяжелели ноги, затем помутнело в глазах. Ему стало лучше только после помощи врачей скорой. Еще одна школьница попала в реанимацию, ее также перестали слушаться ноги. Некоторых детей из больницы родители забрали домой, но кому-то плохо до сих пор.