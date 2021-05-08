Власти Владивостока разберутся с «японскими флагами» ко Дню Победы

Администрация Владивостока начала проверку из-за флагов, вывешенных на центральной площади перед Днем Победы. Местным жителям они показались похожими на флаг ВМС Японии. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель мэрии.

Один из жителей Владивостока ранее разместил в соцсети фото, на котором видно треугольные полотнища с орденом Отечественной войны в центре, от которого расходятся красные и белые лучи. Это напомнило ему флаг ВМС Японии, которая воевала на стороне гитлеровцев во Второй мировой войне.

Владивостокские власти заявили, что такие флаги появились на площади по вине подрядчика, который неверно понял условия оформления улиц, утвержденные оргкомитетом «Победа». В мэрии заявили, что подрядчика оставят без оплаты работ, так как он не выполнил условия контракта. Также примут меры в отношении чиновников из управления культуры. Какое их ждет наказание, в администрации не уточнили.

«Неправильные» флаги на площади уже заменили другими, оформленными в цветах российского триколора.

Ранее в Нижневартовске сфотографировали полотна, установленные к 9 Мая, которые оказались похожи на флаги Франции. Но местные власти заявили, что фотограф специально выбрал такой ракурс, чтобы это выглядело, как будто цвета триколора на полотнах изображены в неправильной последовательности.