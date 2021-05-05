«Флаги Франции» появились на площади в Нижневартовске

В Нижневартовске местные жители сняли на площади у Дворца искусств трехцветные полотна, напоминающие флаги Франции. Они были установлены рядом с символикой ко Дню Победы, сообщило РИА «Новости».

В мэрии Нижневартовска заявили, что на самом деле никакого казуса нет. Автор фото специально выбрал такой ракурс для съемки, чтобы показалось, будто триколор складывается во французский, а не российский флаг. Но если присмотреться, видно, что полотна установлены в правильной последовательности: белый, синий, красный. Просто по форме конструкции среднее полотно синего цвета расположено глубже двух других.

Власти города указали, что фотограф снимал сбоку и издалека, чтобы добиться желаемого результата, а изображение было максимально размытым.

Источник фото: «ВКонтакте», сообщество «ЧС Тюмень»

«Если увеличить этот снимок, становится видно, что никакого флага другого государства нет и не было», — заявили в мэрии.

Тем не менее, депутат Госдумы Евгений Марков уже призвал уволить чиновников, которые отвечали за установку полотен. По данным РБК, полотна уже убрали.