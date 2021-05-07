Жители Владивостока разглядели в праздничных флагах символику ВМС Японии. Фото

На центральной площади Владивостока появились флаги к 9 Мая. Но местным жителям они не понравились из-за схожести с флагами ВМС Японии. На случай обратило внимание РИА «Новости».

По данным агентства, в мэрии Владивостока заявили, что флаги заменят. Вероятно, подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц. В соцсетях появилось фото этих флагов. Можно увидеть, что внешне они очень схожи с японскими.

Источник фото: соцсети

В Нижневартовске местные жители сняли на площади у Дворца искусств трехцветные полотна, напоминающие флаги Франции. Они были установлены рядом с символикой ко Дню Победы. Однако в администрации сообщили, что на самом деле никакого казуса нет. По их мнению, автор фото специально выбрал такой ракурс для съемки, чтобы показалось, будто триколор складывается во французский, а не в российский флаг.

Они посоветовали присмотреться к фото, чтобы увидеть, что полотна установлены в правильной последовательности: белый, синий, красный. Однако депутат Евгений Марков призвал уволить тех, кто был ответственен за установку.