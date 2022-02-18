Власти Ростовской области ввели режим повышенной готовности для приема беженцев

Власти Ростовской области объявили о введении в регионе режима повышенной готовности с пятницы, 18 февраля. Как сообщило министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона, для организации приема беженцев с Донбасса при правительстве создали оперативный штаб.

Эвакуированных в Россию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик организовали пункты временного размещения на территориях лагерей, санаториев и баз отдыха. Всего подготовили 3274 места. В ближайшие часы количество размещений увеличат до 10 тысяч.

«В дальнейшем увеличение количества мест размещения прибывающих граждан будет осуществляться с учетом развития ситуации. В местах размещения организовано питание и медицинское обслуживание» — говорится в сообщении.

В Ростовскую область прибыла рабочая группа МЧС России, которую возглавил временно исполняющий обязанности министра Александр Чуприян. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты уже дали предварительную оценку ситуации, а Чуприян поручил обеспечить все пункты пропуска беженцев местами для обогрева и необходимой медицинской помощью. Также в Ростовскую область для оценки эпидемической ситуации прибыла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По данным МЧС, границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов. Большая часть пассажиров — это дети. Гражданское население проедет через пункты пропуска на общественном или личном транспорте.

Эвакуацию женщин, детей и пожилых жителей в пятницу, 18 января, объявили руководители ДНР и ЛНР Пушилин и Леонид Пасечник. Они пояснили, что в их распоряжении появилась информация о скором наступлении украинских войск через линию соприкосновения.

Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности главы МЧС Александру Чуприяну срочно выехать в Ростовскую область и на месте организовать работу по приему беженцев. Отдельно президент поручил правительству выделить каждому приезжающему из Донбасса 10 тысяч рублей. Минфин сообщил, что средства в регион направят уже сегодня.