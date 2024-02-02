Общество 02 февраля 2024, 15:40 Власти России проработают вопрос с повышением зарплат сотрудников ОПК Путин заявил о дальнейшей работе над мерами соцподдержки для сотрудников ОПК РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны будут работать над дальнейшим повышением зарплат для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом он сказал на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» в Туле.

«Мы также будем работать и думать над решением других социальных вопросов, прежде всего, конечно, над дальнейшим повышением заработной платы [для сотрудников предприятий ОПК]», — сказал он.

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Также власти займутся решением жилищных вопросов и мер социальной поддержки. Глава государства напомнил о важности работы всех россиян, которые так или иначе помогают фронту.

Первыми из них Путин назвал медиков. Он подчеркнул, что врачи делают все для поддержки российских бойцов — не только на передовой, но и в военных госпиталях, а также в гражданских медицинских учреждениях.

Также на встрече в Туле президент рассказал о работе отечественных предприятия ОПК. По его словам, заводы оборонно-промышленного комплекса сейчас загружены «под завязку».