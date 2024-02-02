Армия 02 февраля 2024, 15:45 Путин указал на загруженность предприятий ОПК Путин заявил, что у предприятий ОПК количество заказов «под завязку» РИА «Новости»

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Отечественные предприятия ОПК в настоящее время загружены «под завязку», у них большое количество военных заказов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!» в Туле.

«Что касается предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе в Туле, то у них заказов под завязку», — сказал он.

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Путин подчеркнул, что Россия продолжит увеличивать объем заказов на производство вооружений, чтобы восполнять свои запасы.

«В ближайшем будущем мы будем эту сферу дозагружать продукцией военного назначения. Нам нужно пополнять запасы. ОПК России показывает хорошие качество и темпы работы», — заключил он.

Ранее президент назвал весомым вклад сферы оборонно-промышленного комплекса в достижение победы России. По его словам, на предприятиях и заводах ОПК в настоящее время трудятся около трех миллионов человек.

Также он отметил, что государство успешно экспортирует в другие страны военное оборудование, а в 2023 году заработало на этом миллиарды долларов.